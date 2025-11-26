Bodo Glimt Juve il retroscena dopo il triplice fischio | tutta la squadra sotto il settore ospiti quel gesto non è passato inosservato Cosa è successo

Bodo Glimt Juve, la squadra omaggia i tifosi giunti in Norvegia: maglie lanciate nel settore ospiti per ringraziare i 500 eroi sfidanti il gelo. La folle notte di Champions League all’ Aspmyra Stadion non verrà ricordata solo per la rocambolesca vittoria per 3-2 maturata nel recupero grazie al gol di Jonathan David, o per la neve che ha reso epica la contesa. C’è un’immagine, arrivata subito dopo il triplice fischio finale, che fotografa meglio di ogni altra cosa lo spirito ritrovato della Vecchia Signora: l’abbraccio ideale tra la squadra e i suoi tifosi. In un contesto ambientale proibitivo, con temperature percepite vicine ai -8 gradi e un vento tagliente, circa 500 tifosi bianconeri hanno compiuto un vero e proprio atto di fede, seguendo la squadra fino a Bodo, oltre il Circolo Polare Artico, per sostenere i ragazzi di Luciano Spalletti in una gara da vincere a ogni costo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bodo Glimt Juve, il retroscena dopo il triplice fischio: tutta la squadra sotto il settore ospiti, quel gesto non è passato inosservato. Cosa è successo

