Conte a Sky | Mariani la persona meno adatta a decidere su Bremer-Hojlund Ma facciano come meglio credono

Dopo la partita tra Juventus e Napoli, Antonio Conte ha commentato la questione Bremer-Hojlund. In un intervento a Sky Sport, l’allenatore ha espresso la sua opinione sulla decisione di Mariani, sottolineando che non ritiene la persona più indicata per decidere su questa situazione. Ha comunque concluso affermando che ciascuno può agire secondo il proprio giudizio, lasciando spazio alle decisioni appropriate.

Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato a Sky Sport nel post partita di Juve Napoli. Tutte le dichiarazioni. Antonio Conte ha parlato a Sky Sport nel post partita di Juve Napoli. RISULTATO TROPPO SEVERO? – « Penso che fin quando la partita è stata sull’1-0, comunque è stata una partita equilibrata e c’era la percezione che potesse accadere qualcosa per raggiungere il pareggio. Poi dopo che abbiamo concesso il secondo gol, si sono aperti un po’ gli spazi per loro e quindi hanno fatto anche il terzo gol. Complimenti a loro, però complimenti anche ai ragazzi, ai miei ragazzi, perché c’è poco da dire, poco da imputare a questi ragazzi che comunque anche stasera hanno dato tutto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

È il Napoli di Hojlund ma, attenzione, c’è un Hojlund prima di Conte e un Hojlund dopo ConteIl Napoli di Hojlund si confronta con un percorso segnato da tappe importanti, prima e dopo l’intervento di Conte.

