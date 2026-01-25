Confesercenti | chiudono le botteghe in 1.100 Comuni non c’è più l’alimentari

Negli ultimi anni, il settore del commercio al dettaglio ha subito profonde trasformazioni. Tra il 2011 e il 2025 si sono persi oltre 103mila negozi, soprattutto nelle piccole botteghe, con una conseguente riduzione dei punti vendita in circa 1.100 comuni. Tuttavia, la superficie commerciale totale è cresciuta, grazie all’aumento delle dimensioni medie dei negozi, che si sono ampliati del 23,8%.

Milano, 25 gen. (askanews) – Meno punti vendita, ma di dimensioni maggiori. Il retail fisico si trasforma: tra il 2011 e il 2025 sono scomparsi oltre 103mila negozi, anche se la superficie commerciale complessiva è aumentata del 7,4%, grazie all'allargamento della dimensione media dei punti vendita, passata da circa 117 a 144,5 metri quadrati, un balzo del 23,8%. Un processo di ristrutturazione trainato dalla convergenza verso il formato medio: diminuiscono botteghe e micro-negozi e, allo stesso tempo, si ridimensionano le maxi-superfici del retail. È quanto emerge da un approfondimento Confesercenti sulle superfici di vendita per classi dimensionali.

