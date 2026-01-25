Con le maxi pellicce torna l'estetica massimalista anni '80 | guida ai cappotti furry per l'inverno 2026

Con l’arrivo dell’inverno 2026, tornano le maxi pellicce, ispirate allo stile massimalista degli anni ’80. Questa guida presenta le principali tendenze, dai cappotti furry di diverse lunghezze alle innovazioni come i patchwork e i dettagli originali. Un’analisi delle proposte più interessanti per chi desidera affrontare la stagione fredda con eleganza sobria e senza eccessi, seguendo le ultime mode in fatto di cappotti e pellicce.

Dalle pellicce lunghe a quelle corte simili a un bomber, dai cappotti che sembrano fatti a pezzi con originali inserti patchwork fino alle bold furry e ai coat di pelo che citano l'estetica massimalista e glam degli anni '80, ecco la nostra guida alle pellicce di tendenza per l'inverno 2026.

