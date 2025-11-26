Talete nuovo orario degli sportelli di Viterbo | ecco quando sono aperti al pubblico

Viterbotoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo orario di apertura degli sportelli Talete di contatto con il pubblico a Viterbo: entra in vigore a partire da lunedì primo dicembre. “Questa riorganizzazione – spiega la società –, necessaria per garantire un costante efficientamento dei servizi erogati e per ottimizzare la revisione della. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

talete nuovo orario degli sportelli di viterbo ecco quando sono aperti al pubblico

© Viterbotoday.it - Talete, nuovo orario degli sportelli di Viterbo: ecco quando sono aperti al pubblico

News recenti che potrebbero piacerti

Appuntamenti INPS in videochiamata: aumenta il servizio. Orari e sportelli nuove città disponibili - In alcune città, INPS dà ai cittadini la possibilità di fissare appuntamenti in videochiamata per evitare di doversi recare agli sportelli per avere assistenza su pensioni, indennità, prestazioni di ... disabili.com scrive

Ad agosto cambiano gli orari degli sportelli cassa ticket - Nel mese di agosto cambiano gli orari degli sportelli cassa ticket dell'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Talete Nuovo Orario Sportelli