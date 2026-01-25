Collision 24.012026 Live long and prosper

Il Collision, evento tenutosi il 24 gennaio 2026 presso l'Addition Financial Arena di Orlando, Florida, ha regalato un'esperienza inaspettata e significativa nel panorama degli incontri di settore. In questa analisi, esploreremo gli aspetti salienti della giornata, offrendo un quadro chiaro e obiettivo di quanto accaduto, senza sensazionalismi, per offrire una comprensione accurata dell'evento.

Benvenuti all'analisi del Collision, andato in scena (in modo imprevisto) dalla Addition Financial Arena di Orlando, Florida. Una puntata ricca di azione che vede Claudio Castagnoli difendere il titolo mondiale del CMLL contro Roderick Strong e Willow Nightingale mettere in palio il TBS Championship contro Julia Hart, oltre all'apertura affidata al duro scontro tra Hangman Adam Page e Katsuyori Shibata. Hangman Adam Page vs Katsuyori Shibata (3,5 5) Il match inizia subito con uno scambio di colpi che porta l'azione all'esterno, con Page che scaraventa Shibata contro la barricata e il tavolo di commento.

