Collision 10.012026 Big Stat Daddy

Benvenuti all’analisi del Collision, in diretta dall’Esports Stadium Arlington di Arlington, Texas, il 10 gennaio 2026. In questa occasione, esamineremo gli aspetti principali dell’evento, offrendo un quadro preciso e dettagliato delle competizioni e delle performance. Un punto di riferimento per chi desidera seguire con attenzione l’appuntamento e comprendere le dinamiche che caratterizzano questa importante manifestazione nel mondo dell’esport.

Benvenuti all'analisi del Collision, in diretta ancora dall'Esports Stadium Arlington di Arlington, Texas. Una puntata che vede Mark Briscoe difendere il titolo TNT contro l'insidioso Hechicero, mentre nel main event la Demand affronta JetSpeed e Anthony Bowens in un match che promette scintille. Iniziamo con i soliti promo brevi della serata e poi subito al primo match. Death Riders (Pac, Wheeler Yuta & Daniel Garcia) wMarina Shafir vs SkyFlight (Scorpio Sky, Darius & Dante Martin) wZayda Steel (3 5) Jon Moxley si unisce al commento per questo match d'apertura. Scambi tecnici iniziali tra Yuta e Sky, con i Death Riders che prendono progressivamente il controllo isolando Dante Martin durante la pausa pubblicitaria.

