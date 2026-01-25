Colle | Regeni una ferita ancora aperta

Il rapimento e l’assassinio di Giulio Regeni rappresentano una ferita ancora aperta per l’Italia. Questo tragico episodio ha lasciato un segno profondo nella memoria collettiva, sottolineando l’importanza di fare luce sulla verità e di mantenere viva l’attenzione su un caso che riguarda tutti noi. La ricerca di giustizia continua, affinché simili tragedie non si ripetano e si possa onorare la memoria di chi non è più con noi.

15.25 "Il rapimento e il barbaro assassinio di Giulio,un nostro concittadino,rimangono una ferita aperta nel corpo della comunità nazionale. La piena collaborazione delle autorità egiziane su Regeni è un banco di prova".Così il presidente Mattarella,nel decimo anniversario della scomparsa di Giulio Regeni. "Verità e giustizia -dice Mattarellanon devono prestarsi a compromessi,ma a presidio dei principi fondanti del nostro ordinamento costituzionale e sociale e delle relazioni internazionali".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Giulio Regeni, Mattarella: “Barbaro assassinio è ferita aperta per l’Italia”In occasione del decimo anniversario del rapimento e dell’omicidio di Giulio Regeni in Egitto, il presidente Sergio Mattarella ha rivolto un messaggio ai suoi genitori, sottolineando come questo tragico evento rappresenti ancora oggi una ferita aperta per l’Italia.

Una strage, nessuna verità: Acca Larenzia è una ferita ancora aperta nella coscienza nazionaleIl 7 gennaio 1978, un attacco armato colpisce la sede del Movimento Sociale Italiano in via Acca Larenzia, a Roma.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Mattarella: il caso Regeni è una ferita apertaMilano, 25 gen. (askanews) – Verità e giustizia non devono prestarsi a compromessi, e la memoria di Giulio Regeni va onorata facendo piena luce sulle circostanze e le responsabilità che ne segnaron ... askanews.it

Giulio Regeni, Mattarella: Barbaro assassinio è ferita aperta per l’ItaliaMessaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ai genitori di Giulio Regeni, nel decimo anniversario del rapimento e dell'omicidio del ... lapresse.it

#Libera: la morte di #Regeni è una ferita per la coscienza del Paese - facebook.com facebook

#Libera: la morte di #Regeni è una ferita per la coscienza del Paese x.com