Federica Torzullo la notizia dal carcere sul marito è appena arrivata

Federica Torzullo ha ricevuto la notizia che il marito è stato trasferito in carcere, dove sta trascorrendo la sua prima notte sotto stretta sorveglianza.

Il marito di Federica Torzullo ha trascorso la sua prima notte in carcere, dove si trova attualmente sottoposto a sorveglianza particolare. Secondo quanto riferito da fonti del sistema penitenziario all’agenzia LaPresse, Claudio Carlomagno apparirebbe, allo stato, non pienamente consapevole della gravità delle imputazioni a suo carico. L’uomo è indagato per omicidio volontario aggravato nei confronti della moglie, 41 anni, di cui si erano perse le tracce l’ 8 gennaio 2026 ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, e il cui corpo è stato rinvenuto senza vita nella giornata di ieri. Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva L'articolo proviene da TvZap. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Federica Torzullo, 41 anni, scomparsa dall'area di Anguillara Sabazia l'8 gennaio

Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, la notizia sul marito

Ad Anguillara Sabazia, sul lago di Bracciano, si cerca Federica Torzullo, scomparsa da alcuni giorni. La sua scomparsa ha suscitato un grande interesse e preoccupazione nella comunità locale. La vicenda coinvolge anche il marito della donna, che sta collaborando alle indagini. La situazione rimane sotto attenzione, mentre si cercano risposte e si attendono aggiornamenti ufficiali su quanto accaduto.

