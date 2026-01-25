Classifica Coppa del Mondo sci di fondo maschile 2026 | Klaebo domina Pellegrino resta in quarta piazza

La classifica della Coppa del Mondo di sci di fondo maschile 2026 vede Klaebo in prima posizione, con Pellegrino stabile in quarta piazza. Il circuito, composto da 27 gare individuali più il Tour de Ski, è iniziato a novembre 2025 a Ruka e si concluderà a marzo 2026 a Lake Placid. Questo evento rappresenta un importante appuntamento per gli appassionati e gli atleti del settore.

Sono 27 le gare individuali inserite nel calendario della Coppa del Mondo maschile 2025-2026 di sci di fondo, alle quali andrà aggiunto il Tour de Ski: lo start è arrivato venerdì 28 novembre 2025 a Ruka, in Finlandia, mentre i titoli verranno assegnati domenica 22 marzo 2026 a Lake Placid, negli Stati Uniti. Rispetto all'annata sportiva 2024-2025 torneranno a disputarsi la sprint di Drammen e la 50 km di Oslo-Holmenkollen, mentre in casa Italia andranno in scena tutto il Tour de Ski, con la manifestazione che si snoderà tra Dobbiaco e Val di Fiemme, ed i Giochi Olimpici a febbraio 2026. CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO MASCHILE 2025-2026.

