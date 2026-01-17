Classifica Coppa del Mondo sci di fondo maschile 2026 | Klaebo domina Pellegrino si conferma in quarta piazza

La Coppa del Mondo di sci di fondo maschile 2025-2026 comprende 27 gare individuali e il Tour de Ski, con inizio a Ruka il 28 novembre 2025 e conclusione a Lake Placid il 22 marzo 2026. Klaebo si distingue come favorito, mentre Pellegrino si conferma in quarta posizione nella classifica generale. La stagione si svolge tra Finlandia e Stati Uniti, offrendo un percorso ricco di competizioni e sfide.

Sono 27 le gare individuali inserite nel calendario della Coppa del Mondo maschile 2025-2026 di sci di fondo, alle quali andrà aggiunto il Tour de Ski: lo start è arrivato venerdì 28 novembre 2025 a Ruka, in Finlandia, mentre i titoli verranno assegnati domenica 22 marzo 2026 a Lake Placid, negli Stati Uniti. Rispetto all’annata sportiva 2024-2025 torneranno a disputarsi la sprint di Drammen e la 50 km di Oslo-Holmenkollen, mentre in casa Italia andranno in scena tutto il Tour de Ski, con la manifestazione che si snoderà tra Dobbiaco e Val di Fiemme, ed i Giochi Olimpici a febbraio 2026. CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO MASCHILE 2025-2026. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Coppa del Mondo sci di fondo maschile 2026: Klaebo domina, Pellegrino si conferma in quarta piazza Leggi anche: Classifica Coppa del Mondo sci di fondo maschile 2026: Klaebo scappa via, Pellegrino si issa in quarta piazza Leggi anche: Classifica Coppa del Mondo sci di fondo maschile 2026: Klaebo sempre leader, Pellegrino sale Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Sciatrici più vincenti in Coppa del Mondo: numero mostruoso per Shiffrin; Coppa del Mondo. Gigante : Odermatt vince ancora, Vinatzer e De Aliprandini steccano - La vittoria di Odermatt; Vonn, vittoria record in discesa. Beffa Pirovano, male Goggia. Paura Egger, polemica sulla sicurezza; Le classifiche dopo Flachau: Shiffrin con 170 pt su Rast e oltre 400 sulle altre inseguitrici, ora guidate da Moltzan. Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Odermatt vola - Marco Odermatt si conferma saldamente al comando della classifica generale della Coppa del Mondo 2025- oasport.it

Sci, Coppa del Mondo femminile 2025-26: classifica generale e classifiche di specialità - 26: la classifica generale e tutte le classifiche di specialità, slalom, gigante, SuperG e discesa libera. sport.virgilio.it

Coppa del mondo di sci, Giovanni Franzoni vince SuperG di Wengen - Giovanni Franzoni vince il SuperG di Wengen (primo successo in carriera in coppa del mondo) davanti all'austriaco Babinsky e allo svizzero Von Allmen. sport.sky.it

Il secondo posto permette a Weston di consolidare il successo nella classifica finale di Coppa del Mondo: Gaspari finisce 15esimo. Nella prova mista a squadre l'Italia si prende settimo e ottavo posto. Leggi le news: https://tinyurl.com/4mkmzaxs #wearefisi #fisi - facebook.com facebook

Sara Allemand trionfa nella discesa di Coppa Europa a Pass Thurn! Classifica generale a tinte azzurre - x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.