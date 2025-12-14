Alta tensione prima di Genoa-Inter | tafferugli tra le due tifoserie e forze dell'ordine fuori Marassi

Prima della sfida tra Genoa e Inter, tensione alle stelle tra le tifoserie e le forze dell'ordine. Tafferugli e scontri si sono verificati sia all’interno che all’esterno dello stadio Marassi, con lanci di oggetti e bengala, richiedendo l’intervento delle forze di sicurezza in tenuta antisommossa per gestire la situazione.

Clima tesissimo prima di Genoa-Inter: tafferugli tra le due tifoserie fuori e dentro lo stadio. Intervento delle forze dell'ordine in tenuta antisommossa, fatti oggetto di lanci di oggetti e bengala. Due feriti, diversi mezzi date alle fiamme. Fanpage.it Alta tensione prima di Genoa-Inter: tafferugli tra le due tifoserie e forze dell’ordine fuori Marassi - Intervento delle forze dell’ordine in tenuta antisommossa, fatti oggetto di lanci di oggetti e bengala. fanpage.it

Scontri tra ultras di Genoa e Inter all’esterno dello stadio: alta tensione prima del match - I tafferugli sono avvenuti fuori dal “Ferraris” di Genova, dove alle 18 è in programma la gara di serie A tra il club ross ... ilfattoquotidiano.it

Sabato mattina, intorno alle 8, sull'autostrada A14 si è verificato un inseguimento ad alta tensione culminato in un grave incidente al casello di Francavilla-Pescara Sud (Chieti) - facebook.com facebook

Sabato mattina, intorno alle 8, sull'autostrada A14 si è verificato un inseguimento ad alta tensione culminato in un grave incidente al casello di Francavilla-Pescara Sud (Chieti) x.com