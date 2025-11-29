Crollo Bari Magalini e Di Cesare chiedono scusa ai tifosi | Vergogna abbiamo toccato il fondo

Nel post di Empoli-Bari, gara che ha visto biancorossi uscire dal campo con un umiliante 5-0, i due direttori del Bari, Giuseppe Magalini e Valerio Di Cesare, si sono presentati ai microfoni dei giornalisti."Proviamo vergogna, siamo venuti per chiedere scusa ai tifosi - ha esordito il direttore. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Giulio Madaro, 53enne di Monopoli, è il nuovo nome iscritto nel registro degli indagati della Procura di Bari nell'inchiesta sul crollo della palazzina di Via Pinto, avvenuto il 5 marzo scorso. Nel 2021 aveva attestato in una perizia che la stabilità dell'edificio non - facebook.com Vai su Facebook

Bari, allarme per il ponte Di Vagno a rischio crollo: i vigili fanno sgomberare le auto VIDEO Vai su X

Crollo Bari, Magalini e Di Cesare chiedono scusa ai tifosi: “Vergogna, abbiamo toccato il fondo” - 0 subito a Empoli: “Vergogna, chiediamo scusa ai tifosi. Lo riporta baritoday.it

«Bari, coraggio e idee». Magalini e Di Cesare: «Rivoluzione? Il ciclo era chiuso» - Castrovilli è un jolly, in attacco sa fare tutto» Giuseppe Magalini non è tipo da facili entusiasmi. Da lagazzettadelmezzogiorno.it

Calciatori del Bari riaccolgono Verreth dopo la morte del figlio - Tutta la squadra del Bari, con il ds Magalini e il vice ds Di Cesare e gli altri dirigenti, ieri sera ha accolto all'aeroporto di Palese il centrocampista Matthias Verreth, rientrato nel capoluogo ... Riporta ansa.it