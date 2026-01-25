Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus, ha commentato a Dazn prima della partita contro il Napoli. Ha sottolineato l'importanza di confrontarsi con una squadra forte per consolidare le proprie certezze. Riguardo a En-Nesyri, ha detto che rappresentava un’opportunità interessante, ma non si è sviluppata. Le sue parole offrono uno sguardo lucido e riflessivo sulla strategia e le scelte della Juventus in questa fase della stagione.

Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus, ha parlato a Dazn nel pre partita di Juve Napoli. Tutte le dichiarazioni. Giorgio Chiellini ha parlato a Dazn nel pre partita di Juve Napoli. PJANIC IN STUDIO – « Nuovo acquisto della Juve? Era uscita questa voce quando è venuto a trovarci (sorride, ndr) ». PARTITA – « È importante, all’andata abbiamo toccato il nostro fondo, ma siamo poi ripartiti, perché da quella partita c’è stata una reazione importante, subito con Bologna e Roma, e da lì la squadra ha fatto benissimo, ha costruito certezze. Adesso c’è da pesare queste certezze, noi siamo tutti convinti che siano forti, che siano ben solide, però poi è sempre il campo verde a dirci la verità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Chiellini a Dazn: «Col Napoli per pesare le nostre certezze. En-Nesyri era un'occasione interessante ma…»

Gazzetta dello Sport: “Napoli, mercato a saldo zero ma vivo: En-Nesyri e Marcos Leonardo le idee per l’attacco”Il Napoli si concentra su un mercato senza movimenti di grande rilievo, ma con un’attenta strategia di valorizzazione.

Chiellini a Sky: «En-Nesyri per noi è una trattativa chiusa, non possiamo acquistarlo a titolo definitivo»Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus, ha dichiarato a Sky Sport nel pre partita di Juve Napoli che l’acquisto di En-Nesyri è ormai concluso, ma non sarà possibile acquisirlo a titolo definitivo.

