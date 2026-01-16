Gazzetta dello Sport | Napoli mercato a saldo zero ma vivo | En-Nesyri e Marcos Leonardo le idee per l’attacco

Il Napoli si concentra su un mercato senza movimenti di grande rilievo, ma con un’attenta strategia di valorizzazione. La rosa rimane stabile, mentre si valutano potenziali inserimenti come En-Nesyri e Marcos Leonardo per rinforzare l’attacco. Un approccio che privilegia la qualità e la compattezza della squadra, dimostrando che anche senza grandi investimenti si può mantenere un livello competitivo elevato.

"> Saldo zero non significa immobilismo: significa scegliere, incastrare, ragionare su ogni dettaglio. Il mercato del Napoli è “soft”, bloccato dai paletti economici, ma tutt’altro che fermo. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il ds Giovanni Manna ha una lista corposa di obiettivi e lavora sotto traccia in attesa di sbloccare la situazione con almeno una cessione pesante. La linea è chiara: operazioni sostenibili, spesso in prestito (secco, oneroso, con diritto di riscatto), rimandando eventuali investimenti definitivi all’estate. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

