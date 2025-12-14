Bettolle piange la morte di Matteo | Era un ragazzo amato da tutti Perdita terribile per la comunità

La comunità di Bettolle è in lutto per la perdita di Matteo Bartoli, 31 anni, una persona amata da tutti. La scomparsa ha sconvolto l'intera zona, lasciando un vuoto profondo e un dolore condiviso. La notizia ha colpito duramente amici, familiari e i residenti, che si stringono nel ricordo di un giovane ormai prematuramente scomparso.

A Bettolle il tempo sembra essersi fermato, perchè la notizia della morte di Matteo Bartoli, 31 anni, ha lasciato una comunità in lutto. Il corpo senza vita di Matteo è stato rinvenuto dal coinquilino nelle prime ore di giovedì mattina, all’interno dell’abitazione in cui viveva. Le prime valutazioni fanno ritenere probabili cause naturali, ma per fugare ogni dubbio è stata disposta un’autopsia, in programma probabilmente per lunedì, che chiarirà le cause del decesso. Il ragazzo era legato alla sua Bettolle. Di professione cuoco, lavorava nella ristorazione, ma il lavoro non esauriva il suo modo di stare al mondo. Lanazione.it Bettolle piange la morte di Matteo: "Era un ragazzo amato da tutti. Perdita terribile per la comunità" - A Bettolle il tempo sembra essersi fermato, perchè la notizia della morte di Matteo Bartoli, 31 anni, ha lasciato una comunità in lutto. lanazione.it

