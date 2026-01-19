Dietro le grandi dinastie europee, alcune figure hanno preferito la riservatezza, lasciando emergere solo la loro presenza discreta. Tra queste, la sorella della regina emerita si distingue come una donna colta, dedita alla spiritualità e alla ricerca interiore, mantenendo sempre un profilo basso. La sua vita testimonia come la quiete e la sobrietà possano essere un'autentica espressione di raffinatezza e profondità, lontano dai riflettori pubblici.

D ietro le quinte delle grandi dinastie europee esistono figure che hanno scelto la discrezione come cifra stilistica, diventando colonne silenziose per chi porta la corona. La scomparsa della principessa Irene di Grecia, avvenuta lo scorso 15 gennaio all’età di 83 anni, segna la fine di un’esistenza trascorsa lontano dai riflettori ma nel cuore della famiglia reale spagnola. Sorella minore e confidente della regina emerita Sofia, Irene è stata per decenni “l’ombra” fedele dei Borbone, condividendo con la sorella esili, responsabilità e una profonda intesa. Un legame testimoniato dalla presenza costante di re Felipe e Letizia d Spagna al suo fianco, insieme alle figlie Leonor e Sofia, che hanno sempre visto in lei un punto di riferimento affettivo tra le mura del palazzo della Zarzuela. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Una donna colta, che aveva dedicato la sua vita alla ricerca della spiritualità e preferiva mantenere un profilo basso. Chi era la sorella della regina emerita

È morta Brigitte Bardot: aveva 91 anni. L’annuncio della sua Fondazione: “Una star che scelse di abbandonare la carriera per dedicare la sua vita alla tutela degli animali”

È deceduta all'età di 91 anni Brigitte Bardot, celebre attrice francese. La sua fondazione ha confermato la morte, ricordandola come una figura di fama mondiale che, dopo aver raggiunto il successo nel cinema, aveva scelto di dedicare la propria vita alla tutela degli animali. La sua decisione di abbandonare la carriera artistica per impegnarsi attivamente in cause animaliste è stata riconosciuta come un suo importante contributo anche oltre il mondo dello spettacolo.

Leggi anche: Alessia Pifferi è una "persona buona", polemiche dopo la frase della sua avvocata e l'attacco alla sorella

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Più una donna è colta e meno desidera diventare madre o sposarsi: uno studio durato vent'anni spiega perché - Attenzione a non fraintendere: l'istruzione e la cultura non "allontanano" dal desiderio di maternità, ma sono uno strumento che aiuta a porsi le domande giuste e a conoscersi. alfemminile.com

Monza, la donna colta di sorpresa ha inalato le esalazioni è si è sentita male: è stata portata al pronto soccorso del San Gerardo - facebook.com facebook