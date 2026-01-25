Chi è la moglie di Noah Wyle l’attrice Sara Wells

Sara Wells è l’attrice e moglie di Noah Wyle. La coppia si è conosciuta alla fine del 2010 e ha deciso di sposarsi nel giugno 2014, nella loro abitazione in California. La loro relazione ha attirato l’attenzione per il percorso discreto e la stabilità, mantenendo un profilo riservato rispetto alla carriera e alla vita privata.

Noah Wyle e la moglie Sara Wells si sono conosciuti alla fine del 2010, e si sono sposati nel giugno 2014, nella loro casaranch in California. La coppia ha una figlia: Frances Harper Wyle, nata il 22 giugno 2015. Noah ha altri due figli, nati dal precedente matrimonio con la makeup artist, Tracy Warbin (da cui ha divorziato nel 2010): Owen ed Auden. Sara è parte di una famiglia allargata ed è apparsa spesso in foto di famiglia con i ragazzi ed i loro due cani (Piper e Reuben). La famiglia sembra molto unita ed amante degli animali, facendosi apertamente portavoce delle adozioni. Sara Wells mantiene un profilo relativamente basso rispetto al marito, concentrandosi sulla famiglia e su ruoli minori nel mondo dello spettacolo, ma è spesso descritta come un pilastro di supporto per Noah in una relazione solida dal 2010 (circa). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

