Marco De Angelis, compagno di Claudia Pandolfi e padre del suo secondo figlio Tito, ha dichiarato che tra loro ci sono differenze significative. Nel 1999, Claudia si è sposata con l’attore Massimiliano Virgili, ma il matrimonio è durato solo un mese, successivamente si è legata ad Andrea Pezzi. Questa breve cronologia evidenzia i cambiamenti nella vita privata dell’attrice, caratterizzata da relazioni e decisioni importanti nel corso degli anni.

Nel 1999, a 25 anni, Claudia Pandolfi sposa l’attore Massimiliano Virgili, collega in Un medico in famiglia, che però lascia dopo solo un mese per il conduttore Andrea Pezzi, suscitando scalpore nel mondo dello spettacolo. Dalla successiva relazione con il cantautore Roberto Angelini nasce il suo primo figlio, Gabriele, nel 2006. Il loro rapporto però non dura e la Pandolfi si lega poi con l’attore Marco Cocci. Nel 2014 Claudia Pandolfi si lega al produttore cinematografico Marco De Angelis, col quale si sposa in Spagna nel 2016; nello stesso anno nasce anche il suo secondogenito, Tito. Claudia e Marco si sono uniti in unione (non il canonico matrimonio) qualche anno dopo l’inizio del loro rapporto fatto di passione, stima e ovviamente amore: “ Ci siamo sposati a Barcellona con uno per strada che ha detto di essere un sacerdote di non so quale religione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è il compagno di Claudia Pandolfi (padre del suo secondo figlio Tito), Marco De Angelis: “Siamo perfettamente diversi”

#acasadi Claudia Pandolfi, l’appartamento dove vive senza il suo compagno Marco De AngelisL’appartamento di Claudia Pandolfi rappresenta un rifugio intimo, un luogo che riflette la sua personalità e il suo stile di vita.

Claudia Pandolfi: "Io e il mio compagno Marco viviamo in due case separate. È un lusso non da tutti"Claudia Pandolfi ha confermato, anche al settimanale F, di vivere con il suo compagno Marco De Angelis in due case separate.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Valentino morto, chi è Giancarlo Giammetti: il primo incontro, i 12 anni d'amore, il sodalizio lavorativo, l'eterna amicizia; Vernon Bruce Hoeksema ricorda il compagno Valentino e i loro 43 anni di vita insieme; Valentino, chi è l'ultimo compagno Bruce Hoeksema: quel ruolo che gli cambiò la vita; Chi è Giancarlo Giammetti compagno e socio di Valentino Garavani che lo salvò dalla bancarotta.

Valentino, chi è Giancarlo Giammetti: ex compagno, socio e amico fraterno dello stilistaInsieme come coppia per 12 anni, e per oltre 50 uniti da un'alleanza rara che ha saputo far diventare la casa di moda un simbolo di lusso assoluto. libero.it

Giancarlo Giammetti, chi è il compagno e socio di Valentino Garavani: età, l'incontro a via Veneto, l'eredità, la lite celebreGiancarlo Giammetti non è stato solo il compagno di Valentino Garavani, ma anche l’uomo che ha trasformato il talento creativo dello stilista in uno dei marchi di lusso ... leggo.it

CLAUDIA PANDOLFI E IL SUO COMPAGNO VIVONO IN DUE CASE SEPARATE: ‘È UN LUSSO CHE NON TUTTI POSSONO... x.com

Claudia Pandolfi: «Io e il mio compagno Marco viviamo in due case diverse. Poi ritrovarsi è più bello» - facebook.com facebook