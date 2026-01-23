Anna Safroncik tra gli ospiti di ‘Verissimo’

Anna Safroncik, nota attrice italiana, sarà ospite di ‘Verissimo’. La sua presenza anticipa il ritorno su Canale 5, dove reciterà accanto a Gabriel Garko nella fiction ‘Colpa dei sensi’, diretta da Simona e Ricky Tognazzi. L’evento rappresenta un momento di attesa per i fan e un’occasione per conoscere meglio il suo percorso artistico e le novità in arrivo.

Tornerà presto su Canale 5 insieme a Gabriel Garko nella fiction ‘Colpa dei sensi’ diretta da Simona e Ricky Tognazzi: è Anna Safroncik. Il volto noto del piccolo schermo sarà anche tra gli ospiti di Silvia Toffanin nel sabato pomeriggio di ‘Verissimo’. Anna Safroncik: chi è. Nata a Kiev il 4 gennaio 1981, è oggi un’attrice naturalizzata italiana. Si trasferisce all’età di dodici anni nel nostro Paese con sua madre, la ballerina Lilija Capkis. Suo padre è, invece, il tenore Jevhenij Safroncik. Il suo debutto avviene da piccolissima: a soli 4 anni è, infatti, recita in ‘Fiaba dello zar Saltan’ di Aleksandr Puškin e a sette si iscrive all'Accademia Nazionale dello Spettacolo di Kiev. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

