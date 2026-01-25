Chelsea missione compiuta | batte il Palace ed è quarto Colpo Aston Villa a Newcastle
Chelsea conquista la quarta posizione grazie alla vittoria sul Crystal Palace a Selhurst Park, approfittando anche del passo falso del Liverpool. Nel frattempo, l’Aston Villa ottiene un importante successo a Newcastle, consolidando la propria posizione in classifica. Questi risultati influiscono sulla corsa alle prime posizioni della Premier League, offrendo nuove prospettive per le prossime giornate di campionato.
Missione sorpasso: compiuta. Il Chelsea non sbaglia nel derby col Crystal Palace, vince 3-1 a Selhurst Park e si porta al quarto posto, scavalcando il Liverpool sconfitto ieri dal Bournemouth (qui la classifica). La terza vittoria consecutiva in tutte le competizioni, per i Blues (prossimi avversari del Napoli in Champions: qui il nostro focus sulla partita del Maradona), arriva in una partita dove concede soltanto una grande occasione ai rivali. Mateta, infatti, all'8' si presenta davanti a Sanchez, ma non angola a sufficienza il tiro permettendo al portiere la parata col piede. L'equilibrio si protrae fino al 34': il retropassaggio di Canvot lancia Estevao, che s'invola e incrocia alla perfezione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
