L'Aston Villa batte il Chelsea ed eguaglia un record del 1914 | adesso lotta per la Premier League

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra guidata da Unai Emery ha vinto l'undicesima partita consecutiva, tra Premier ed Europa League. L'Aston Villa eguaglia un record del 1914 e resta vicinissima ad Arsenal e Manchester City. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Premier League: Chelsea cade contro il Leeds; Arsenal, City e Aston Villa la staccano

Leggi anche: Buendia al 95'! L'Aston Villa batte l'Arsenal ed è secondo. Ora City e Chelsea

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Premier League, risultati e highlights della 17^ giornata: l'Arsenal risponde al City; Premier, Haaland show: il City vince ma l'Arsenal resta primo. Chelsea, pari con brivido contro Tonali; Premier League: Dorgu trascina lo United, battuto 1-0 il Newcastle; Come scommettere sul calendario festivo della Premier League.

aston villa batte chelseaL’Aston Villa batte il Chelsea ed eguaglia un record del 1914: adesso lotta per la Premier League - La squadra guidata da Unai Emery ha vinto l’undicesima partita consecutiva, tra Premier ed Europa League. fanpage.it

aston villa batte chelseaChelsea-Aston Villa 1-2: diretta live e risultato finale - Dove vedere in tv e in streaming la partita di Premier League ... calciomagazine.net

aston villa batte chelseaChelsea-Aston Villa 1-2, è la notte di Watkins: entra dalla panchina e firma la rimonta dei villains che espugnano Londra - È la notte di Oliver Watkins che entra dalla panchina e firma la sua doppietta. eurosport.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.