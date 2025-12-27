L'Aston Villa batte il Chelsea ed eguaglia un record del 1914 | adesso lotta per la Premier League

Chelsea-Aston Villa 1-2: diretta live e risultato finale - Dove vedere in tv e in streaming la partita di Premier League ... calciomagazine.net

Chelsea-Aston Villa 1-2, è la notte di Watkins: entra dalla panchina e firma la rimonta dei villains che espugnano Londra - È la notte di Oliver Watkins che entra dalla panchina e firma la sua doppietta. eurosport.it

Clamoroso percorso dell’Aston Villa di Emery x.com

L’ASTON VILLA RIMONTA IL CHELSEA ED È A -3 DALLA VETTA Match bellissimo tra due squadre in lotta per l’Europa: sblocca la partita il gol di João Pedro, sull’ennesimo assist di Reece James. Nella ripresa paga la mossa di Emery: fuori Buendía, dentr - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.