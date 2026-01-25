Che differenza c'è tra coniglio e lepre | come riconoscere i due lagomorfi

Coniglio e lepre sono entrambi lagomorfi, ma presentano differenze evidenti. La distinzione riguarda principalmente dimensioni, forma del corpo e abitudini. Conigli sono generalmente più piccoli, con orecchie più corte e comportamento più socievole, mentre le lepri sono più grandi, con orecchie più lunghe e movimenti più agili. Comprendere queste caratteristiche aiuta a riconoscere e distinguere i due animali nella natura.

