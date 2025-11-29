Un cadavere affiora da un canale nel Milanese l' allarme dato da un passante

29 nov 2025

Dramma a Garbagnate Milanese (Milano), nel pomeriggio di sabato 29 novembre. Il cadavere di un uomo di 43 anni è stato rinvenuto all'interno delle acque di un canale scolmatore nei pressi dell'ospedale nuovo, in viale Forlanini. L'allarme lanciato da un passanteA lanciare l'allarme e a far. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

