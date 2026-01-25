C’è posta per te a Montecchio tra Lola e Patrick trionfa l’amore

A Montecchio, tra Lola e Patrick, si è conclusa con successo una storia d’amore interrotta. Maria De Filippi ha introdotto questa seconda vicenda dell’ultima puntata di ‘C’è posta per te’, trasmessa su Canale 5. La puntata ha mostrato come il dialogo e la fiducia possano riaccendere i sentimenti e ricostruire relazioni in difficoltà.

Montecchio (Reggio Emilia), 25 gennaio 2026 – “Questa è la storia di un amore interrotto”. Con queste parole Maria De Filippi ha presentato ieri sera la seconda storia dell’ultima puntata di ‘C’è posta per te’, il noto programma televisivo in onda in prima serata su Canale 5. Il postino del people show di Mediaset è arrivato nella nostra provincia per recapitare la busta a una ragazza, nata a Montecchio. Protagonista della storia Patrick, un giovane che ha chiesto aiuto a Maria De Filippi per riconquistare la sua ex fidanzata Lola. Il giovane si è presentato subito in studio con un mazzo di rose rosse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

