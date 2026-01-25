C’è Posta per te Lola chiude la busta a Patrick ma poi cambia idea | Comando io quando e come

La puntata di C’è Posta per te andata in onda sabato 24 gennaio 2025 ha regalato al pubblico uno dei momenti più commentati e ricchi di colpi di scena della stagione. Protagonisti della seconda storia della serata sono stati Patrick e Lola, due ragazzi legati da una relazione segnata da tradimenti, gelosie e squilibri. Il pubblico, sui social, non ha esitato a definire il loro rapporto “tossico”, senza mezzi termini, anche perché a quanto pare erano arrivati a non frequentare neppure i rispettivi amici, pur di vincolarsi l’uno all’altra. La storia d’amore tra Patrick e Lola inizia quando lei ha appena 16 anni. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

