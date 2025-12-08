Terni tutto pronto per lo storico passaggio della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina

Tutto pronto nel centro di Terni per lo storico passaggio della “Fiamma Olimpica” di Milano-Cortina 2026. La fiaccola è arrivata in Italia dalla Grecia sabato 6 dicembre e ha visto Roma come prima tappa, con tanti tedofori famosi a portare la fiamma da Gregorio Paltrinieri, Matteo Berrettini. 🔗 Leggi su Ternitoday.it