Terni tutto pronto per lo storico passaggio della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina
Tutto pronto nel centro di Terni per lo storico passaggio della “Fiamma Olimpica” di Milano-Cortina 2026. La fiaccola è arrivata in Italia dalla Grecia sabato 6 dicembre e ha visto Roma come prima tappa, con tanti tedofori famosi a portare la fiamma da Gregorio Paltrinieri, Matteo Berrettini. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
