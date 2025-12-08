Incidente ad Aquino | 73enne guidava ubriaco Mercedes sequestrata

Frosinonetoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata del 7 dicembre, i Carabinieri di Aquino sono intervenuti in via della Libertà per un incidente tra una Mercedes Classe C e una Fiat Panda. Dal controllo è emerso che il 73enne alla guida della Mercedes era in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico superiore di tre volte il limite. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

