I consiglieri di minoranza di Castiglione della Pescaia ribadiscono l’importanza di scelte concrete e radicate nel territorio, in risposta alle dichiarazioni della sindaca Nappi che ha paragonato il paese a Crans-Montana. Ritengono fondamentale affrontare l’estate con preparazione e serietà, evitando confronti inappropriati e puntando su strategie condivise per il futuro del territorio.

CASTIGLIONE "Castiglione non è Crans-Montana: servono scelte serie e radicate nel territorio". Iniziano così i consiglieri comunali di minoranza di "L’Alternativa’ Iannetta Giannotti e Aldo Iavarone sulle recenti dichiarazioni della sindaca Elena Nappi, che hanno paragonato Castiglione della Pescaia a Crans-Montana. "Parliamo di due luoghi profondamente diversi per collocazione geografica, modello economico, stagionalità, flussi turistici e tipologia di offerta – aggiungono – Crans-Montana è una località alpina internazionale, strutturata per un turismo di fascia alta e con una gestione completamente differente degli eventi, della sicurezza e dei servizi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Castiglione, l’estate nel mirino: "Non arriviamo impreparati"

