Carnevale a Casa Colombo | le misteriose maschere precolombiane

Il Carnevale a Casa Colombo offre un’occasione di scoperta e divertimento per i più piccoli. Domenica 8 febbraio alle ore 15:00, nel Sestiere del Molo, si terrà il laboratorio “Le misteriose maschere precolombiane”, dedicato ai bambini. Un momento per conoscere le tradizioni antiche attraverso un’attività educativa e creativa, in un contesto accogliente e informativo.

Torna in occasione del Carnevale, domenica 8 febbraio alle ore 15:00, a Casa Colombo nel Sestiere del Molo il laboratorio pensato per i più piccoli, intitolato “Le misteriose maschere precolombiane”. Il laboratorio, curato dai Servizi Educativi della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, offrirà ai.🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Dioniso, le maschere, il carnevale e il vino Maschere, musica e magia: Ozzano celebra il 49° CarnevaleOzzano si appresta a ospitare la 49ª edizione del Carnevale, un evento tradizionale che coinvolge la comunità locale. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Carnevale di Viareggio 2026 ?? Date, Programma e Carri Allegorici Carnevale di Viareggio. Carnevale a Casa Colombo: le misteriose maschere precolombianeTorna in occasione del Carnevale, domenica 8 febbraio alle ore 15:00, a Casa Colombo nel Sestiere del Molo il laboratorio pensato per i più piccoli, intitolato Le misteriose maschere precolombiane. genovatoday.it TORTA ARLECCHINO PER CARNEVALE. Ricetta semplicissima fatta a mano in casa Ricetta teglia 26 con bordo furbo 4 uova 200g circa 220g farina 00 50g fecola di patate in sostituzione farina00 150g zucchero 1 bustina di lievito per dolci 16g 200g burro o - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.