In seguito alla notizia della morte dei genitori di Carlomagno, è stata rafforzata la sorveglianza all’interno del carcere. Il difensore dell’uomo coinvolto nell’omicidio di Federica Torzullo ha commentato l’accaduto. Per aggiornamenti e approfondimenti, si consiglia di seguire le notizie di DayItalianews.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le parole del difensore dell’uomo detenuto per l’uccisione di Federica Torzullo. Claudio Carlomagno ha appreso della morte dei genitori mentre si trova in carcere ed è attualmente sottoposto a sorveglianza a vista. Lo ha reso noto il suo legale, l’avvocato Andrea Miroli, che segue la difesa dell’uomo arrestato per il femminicidio di Federica Torzullo. Il ritrovamento nella villetta di Anguillara. La comunicazione del decesso è arrivata dopo il tragico ritrovamento avvenuto nella giornata di ieri. I genitori di Carlomagno sono stati trovati senza vita nella loro abitazione di Anguillara, dove vivevano. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Carlomagno informato della morte dei genitori: scatta la sorveglianza a vista in carcere

Femminicidio Federica Torzullo, Claudio Carlomagno ha saputo della morte dei genitori. È sorvegliato in carcereClaudio Carlomagno, attualmente detenuto, ha appreso in carcere della morte dei genitori, Maria Messenio e Pasquale Carlomagno, che si sono tolti la vita.

Claudio Carlomagno, dopo la morte dei genitori è appena arrivata la notizia dal carcereClaudio Carlomagno, recentemente coinvolto nell’indagine per il femminicidio di Federica Torzullo, ha ricevuto la notizia della morte dei suoi genitori, avvenuta in circostanze tragiche.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Morti i genitori di Carlomagno. Le indagini sul femminicidio di Federica, la confessione del figlio e il biglietto d'addio; Genitori di Carlomagno trovati morti, lo choc della sorella di Federica Torzullo: Un altro orrore, siamo attoniti; Femminicidio Federica Torzullo, trovati morti i genitori del marito Carlomagno; Trovati morti la madre e il padre di Claudio Carlomagno, l’assassino della moglie Federica Torzullo | Tragedia nella tragedia ad Anguillara Sabazia.

Anguillara, il legale di Carlomagno: Genitori vittime, non hanno rettoL'uomo accusato del femminicio di Federica Torzullo è stato informato del suicidio dei genitori: Sorvegliato a vista ... msn.com

La morte dei genitori di Carlomagno, forse un suicidio, le ipotesi in campo, ed un terzo uomoFemminicidio Federica Torzullo: dopo la confessione del marito, il tragico decesso dei genitori dell'assassino, i corpi trovati in casa. Cosa non torna ... rainews.it

Delitto Torzullo: i genitori di Carlomagno trovati impiccati. Minacce, futuri “turni in casa” con l’ex e una nuova relazione: convivenza ad alta tensione finita nel sangue e in un’altra tragedia I genitori di Claudio Carlomagno, l’uomo che ha confessato l’omicidio d - facebook.com facebook