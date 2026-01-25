Caporalato governo aumenta le sanzioni per chi assume senza permesso di soggiorno

Il governo ha approvato un decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 gennaio 2026, che aumenta le sanzioni per chi assume lavoratori senza permesso di soggiorno. Contestualmente, è stato aggiornato il costo medio per il rimpatrio dei cittadini stranieri in posizione irregolare. Queste misure mirano a rafforzare la normativa contro il caporalato e a promuovere il rispetto delle regole sull’immigrazione.

Con un apposito decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 gennaio 2026, il governo ha aggiornato il costo medio per il rimpatrio dei cittadini stranieri in posizione irregolare. La misura recepisce le linee guida della direttiva europea 200952CE, nata per imporre standard sanzionatori severi in tutta l’UE contro il caporalato e, in generale, chi sfrutta manodopera senza permesso di soggiorno. Il principio sancito dalla norma è chiaro: chi assume illegalmente deve farsi carico non solo delle sanzioni amministrative, ma anche di tutte le spese necessarie per il ritorno dei lavoratori nei Paesi d’origine. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Caporalato, governo aumenta le sanzioni per chi assume senza permesso di soggiorno Metal detector nelle scuole, Frassinetti: “Patente sospesa o permesso di soggiorno revocato per chi è sorpreso con coltelli”Il sottosegretario all'Istruzione, Paola Frassinetti, ha annunciato l’introduzione di metal detector nelle scuole italiane, con sanzioni per chi viene trovato in possesso di coltelli. Perugia aumenta la tassa di soggiorno: le nuove tariffe e come verranno usati i soldiPerugia ha deciso di aumentare la tassa di soggiorno con le delibere n. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Caporalato, governo aumenta le sanzioni per chi assume senza permesso di soggiornoCon un apposito decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 gennaio 2026, il governo ha aggiornato il costo medio per il rimpatrio dei cittadini stranieri in posizione irregolare. La misura ... quifinanza.it +++LOTTA AL CAPORALATO: PREFETTURA, PROCURA E REGIONE PUGLIA UNITE TRAMITE UN PROTOCOLLO D'INTESA CHE SARÁ SOTTOSCRITTO LUNEDÌ 26 GENNAIO+++ In Prefettura la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa per la prevenzione - facebook.com facebook Va riconosciuto un plauso alle Forze dell’ordine e all’Ispettorato del lavoro che anche in questi giorni hanno condotto interventi importanti contro il caporalato e lo sfruttamento in agricoltura, come nel caso di Latina, dove sono stati riscontrati lavoratori stranieri x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.