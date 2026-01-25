Caos Robur! Scintille Bellazzini-tifosi Silenzio stampa e oggi c’è lo Scandicci

Il rapporto tra Tommaso Bellazzini e i tifosi del Siena appare ormai irreparabile, dopo tensioni cresciute negli ultimi tempi. Mentre si aspetta la sfida contro l’Scandicci, il clima nel gruppo rimane teso e silenzioso, riflettendo un momento di crisi e incomprensioni tra la squadra e il suo allenatore.

Se i rapporti, tra il tecnico del Siena, Tommaso Belazzini, e i tifosi bianconeri erano già incrinati, ammesso e non concesso che dal suo arrivo sulle lastre fosse scattato il giusto feeling, adesso la frattura è insanabile. Il Bertoni, quartier generale della squadra, ieri mattina, è stato testimone di una brutta pagina di questa tribolata stagione, partita pure bene, ma già arrivata all’esasperazione. Una cinquantina di tifosi, tra cui esponenti della curva Guasparri e Fedelissimi, si sono recati all’Acquacalda e, durante l’allenamento, hanno protestato contro staff, squadra e società. Prendendo di mira, in particolare, Bellazzini, già al centro, più volte, delle proteste, per il suo gioco, per risultati mancati, ultimo, il ko di Poggibonsi, la classica goccia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

