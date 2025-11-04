Nocentini | Bellazzini predestinato! La Robur può insidiare il Grosseto
I destini di Gianluca Nocentini (nella foto) e Tommaso Bellazzini si sono incrociati nel 2010, al Cittadella, in Serie B. Hanno giocato insieme due anni ed è nato un rapporto che ha resistito al tempo. L’ex difensore bianconero, protagonista della promozione in Lega Pro con Morgia in panchina, segue la carriera dell’amico. E figuriamoci se al Franchi non torna volentieri. Domenica era allo stadio per Siena-Prato: che partita ha visto? "Bellissima, come se ne vedono poche in Serie D, a livello sia tecnico che tattico. Il Siena avrebbe meritato di vincere, considerando che ha avuto tre ottime occasioni, clamorosa quella di Noccioli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
