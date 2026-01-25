Giovanni Canzi, allenatore del Parma, esprime fiducia nelle potenzialità della squadra e nel contributo di Rusek, che finora lo ha colpito positivamente. Con un atteggiamento concentrato e determinato, il tecnico sottolinea l’importanza di ottenere i migliori risultati possibili per raggiungere gli obiettivi della stagione. La squadra si prepara con attenzione, sperando di tradurre il lavoro in successi concreti sul campo.

Canzi verso il Parma: «Rusek mi ha già impressionato. Sono certo che se porteremo a casa tutti i risultati possibili.». Le parole del tecnico della Juventus Women. Max Canzi, tecnico della Juventus Women, ha parlato ai canali ufficiali prima della sfida con il Parma. L’allenatore bianconero ha presentato anche il nuovo acquisto Rusek. NAPOLI – «È stata una partita molto complessa, che abbiamo approcciato bene. Il Napoli è una squadra molto aggressiva e fisica, con grandi attacchi alla profondità – il loro principale punto di forza – che ci hanno messo in difficoltà in transizione. Sapevamo la loro forza in quel determinato aspetto e lo hanno dimostrato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Argomenti discussi: Juventus W., Canzi: Abbiamo giocato come dovevamo, torniamo a casa con rammarico.

Juventus Women, Canzi: Col Parma servirà grandissima pazienza. Rusek molto giovane, ma ha grandi prospettive. Su Mallardi...Archiviato il successo contro il Napoli nella gara di andata dei quarti di finale di Coppa Italia Women, la Juventus Women riporta l’attenzione sul campionato. Le bianconere torneranno in ... tuttojuve.com

