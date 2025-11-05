Zhegrova Juve, Spalletti elogia il kosovaro dopo il rientro con lo Sporting: è un fulmine nello stretto, ma serve cautela per il recupero. Un pareggio amaro (1-1), che complica la corsa Champions. Ma nella notte difficile dell’Allianz Stadium contro lo Sporting Lisbona, Luciano Spalletti ha ritrovato una freccia fondamentale per il suo arco: Edon Zhegrova. L’esterno kosovaro, assente da fine settembre per un problema all’anca, è tornato in campo al 72? minuto (al posto di Conceicao) e il tecnico, nel post-partita, ha commentato con grande interesse il suo rientro, elogiandone le doti uniche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Zhegrova Juve, Spalletti già pazzo del kosovaro: «Lo conoscevo già ma mi ha impressionato per due aspetti in particolare»