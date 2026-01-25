Cantieri di Narrazione | percorso educativo con al centro i giovani

Il progetto “Cantieri di Narrazione” offre un percorso educativo dedicato ai giovani, con l’obiettivo di sviluppare competenze di narrazione e comunicazione. L’iniziativa si rivolge a studenti e studenti, offrendo strumenti pratici e teorici per approfondire la capacità di raccontare storie e condividere idee. L’appuntamento di apertura si terrà venerdì 30 gennaio 2026 alle ore 17.00 presso l’Istituto Omnicomprensivo “F”.

Tempo di lettura: 2 minuti Venerdì 30 gennaio 2026, alle ore 17.00, presso l'Istituto Omnicomprensivo "F. De Sanctis" di Cervinara, si terrà l'incontro pubblico di presentazione del progetto "Cantieri di Narrazione ", un percorso educativo e culturale pensato per mettere al centro i giovani, la creatività e il futuro delle comunità del territorio. L'iniziativa è promossa da SannioIrpinia LAB APS, capofila del progetto, che invita famiglie, educatori e cittadini a conoscere un'esperienza che nasce con un obiettivo chiaro: contrastare la povertà educativa minorile, offrendo a ragazze e ragazzi opportunità di crescita, espressione e orientamento attraverso linguaggi artistici, digitali e narrativi. "Cantieri di Narrazione" è un progetto realizzato in rete con GiovaniMentor APS, l'Istituto "F. De Sanctis" di Cervinara – Ambasciatore, e l'Istituto Comprensivo "Carlo Del Balzo" di San Martino Valle Caudina, ed è finanziato dal PNRR – NextGenerationEU

