campionati amatoriali ecco tutti i risultati

Sono stati annunciati i risultati aggiornati dei campionati amatoriali di pallavolo giovanile organizzati da Uisp. In particolare, nel torneo Under 14, la Pallavolo Venturina si distingue con un percorso impeccabile, avendo conquistato quattro vittorie senza perdere set, con un punteggio totale di 300 punti fatti e 137 subiti. Di seguito, i dettagli e le classifiche aggiornate delle competizioni in corso.

Entrano nel vivo i campionati giovanili di pallavolo amatoriale targati Uisp. Nel campionato Under 14 guida la Pallavolo Venturina, che sta dominando il torneo: 4 vittorie in altrettante partite, 12 set vinti e nessuno perso, 300 punti fatti e appena 137 subiti. Segue il Gao Brinella con 11 punti (4 vittorie e una sconfitta), poi Virtus Maremma a 8 (3 vittorie e 2 ko), Uisp Comitato Territoriale (2 vittorie e 3 sconfitte) e Volley Massa Marittima (una vittoria e 4 sconfitte) a 4, Pallavolo Grosseto a 3. Nell’Under 18 detta legge Giorgio Peri Grosseto con 13 punti (4 vittorie e una sconfitta), seguito da Gao Brinella con 8 (3 vittorie in altrettante partite giocate), Pallavolo Grosseto (una vittoria e una sconfitta) e Uisp Comitato Territoriale (una vittoria e 2 sconfitte) con 3 punti, Nomadelfia Sport ancora a zero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

