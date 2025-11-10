Campionati Italiani Giovanili di Karate ricco week end di gare al PalaPellicone di Ostia | tutti i risultati

Ostia – Si è concluso un ricco week end di gare al PalaPellicone di Ostia Lido. Si sono svolti i Campionati Italiani Under 14, Cadetti, Juniores e Under 21 di Karate. Sui tatami lidensi si sono sfidati oltre 200 atleti nel kata e nel kumite e nelle classi maschili e femminili. Tutti i risultati – Fonte Fijkamfijlkam.it. In gara, nella giornata inaugurale, le prove di kata per tutte le classi d’età: Under 14, Cadetti, Juniores e Under 21. In totale, sono stati 249 gli atleti e le atlete saliti sul tatami per contendersi i titoli di giornata. Nella categoria Cadetti, vittorie per Noemi Sigismondi del Master Rapid e Luca Dauria dello Shingitai Karate-Do Basile. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it