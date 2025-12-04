Matteo Legler stroncato a 29 anni durante una partita di calcetto | sarebbe diventato padre tra un mese
Il malore improvviso sul campo di calcetto a Grosseto. Tragedia sotto i riflettori di un campo di calcetto di Grosseto. Matteo Legler, 29 anni, si è accasciato improvvisamente durante una partita con gli amici. Soccorso, rianimato per quasi un’ora, trasportato in ospedale: tutto inutile. La comunità è devastata, perché Matteo tra poche settimane sarebbe diventato papà. I soccorsi, la corsa disperata in ospedale. Dopo il crollo, i compagni lo hanno immediatamente soccorso. Il defibrillatore presente sul campo è stato utilizzato e Legler è stato stabilizzato, trasportato d’urgenza in ambulanza al pronto soccorso di Grosseto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
"#MatteoLegler" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Malore durante la partita di calcetto con gli amici, Matteo Legler muore a 29 anni. Tra un mese sarebbe diventato padre - Si è sentito male durante una partita di calcetto con gli amici ed è morto nonostante una lunga rianimazione, iniziata sul campo e continuata in ospedale. Lo riporta msn.com
Malore durante il calcetto, muore a 29 anni - Matteo Legler, direttore sportivo del Porto Ercole, si è spento ieri sera dopo aver accusato un malore durante una partita di calcetto. nove.firenze.it scrive
Grosseto, muore durante una partita di calcetto a 29 anni: Matteo Legler stava per diventare padre - Tragedia all'Argentario: inutili i tentativi di rianimarlo dopo il malore con il defibrillatore e la corsa all'ospedale. Scrive corrierefiorentino.corriere.it
Malore durante la partita di calcetto, muore a 29 anni. Tra poco sarebbe diventato padre - Il profondo dolore per la morte di Matteo Legler, direttore sportivo del Porto Ercole calcio e figura amatissima nel mondo dello sport locale. Si legge su msn.com