Matteo Legler stroncato a 29 anni durante una partita di calcetto | sarebbe diventato padre tra un mese

Il malore improvviso sul campo di calcetto a Grosseto. Tragedia sotto i riflettori di un campo di calcetto di Grosseto. Matteo Legler, 29 anni, si è accasciato improvvisamente durante una partita con gli amici. Soccorso, rianimato per quasi un’ora, trasportato in ospedale: tutto inutile. La comunità è devastata, perché Matteo tra poche settimane sarebbe diventato papà. I soccorsi, la corsa disperata in ospedale. Dopo il crollo, i compagni lo hanno immediatamente soccorso. Il defibrillatore presente sul campo è stato utilizzato e Legler è stato stabilizzato, trasportato d’urgenza in ambulanza al pronto soccorso di Grosseto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

