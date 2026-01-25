Calendario scolastico l’assessora Frisoni | Un tema serio che non può essere affrontato per annunci

Il calendario scolastico è un tema importante, che richiede un’analisi accurata e approfondita, senza ricorrere a annunci superficiali. Nel frattempo, la ministra del Turismo Daniela Santanché ha ribadito l’intenzione di promuovere una strategia di destagionalizzazione del turismo, con l’obiettivo di favorire una crescita sostenibile del settore durante tutto l’anno. Entrambi gli argomenti evidenziano la necessità di approcci equilibrati e responsabili per affrontare le sfide attuali.

L'assessora regionale al Forum internazionale del turismo di Milano, dove si sta discutendo anche della possibilità di modificare il calendario scolastico Destagionalizzare il turismo per farlo crescere tutto l'anno: questa è l'idea della ministra del Turismo Daniela Santanché, tornata a parlarne nelle ultime ore al Forum internazionale del turismo di Milano. Al momento è solo un'idea, ma il progetto cambierebbe le abitudini scolastiche del Paese: non più venti giorni a Natale e i mesi estivi di vacanza, ma pause più frequenti e divise per la durata dell'interno anno. "Il tema del calendario scolastico è estremamente delicato, merita più di un approfondimento, non può essere affrontato per annunci.

