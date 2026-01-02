Al via i saldi invernali in Emilia-Romagna L' assessora Frisoni | Un’occasione per sostenere il commercio
Dal 3 gennaio, in Emilia-Romagna, iniziano i saldi invernali, validi fino al 3 marzo 2026. Questa iniziativa, sostenuta dall’assessora Frisoni, rappresenta un’opportunità per i consumatori di effettuare acquisti a prezzi ridotti, favorendo il commercio locale e offrendo un periodo di vantaggio per le spese di inizio anno. Gli sconti si protrarranno per un massimo di 60 giorni, coinvolgendo cittadini e visitatori della regione.
Partiranno da sabato (3 gennaio), i saldi invernali in Emilia-Romagna. Gli sconti proseguiranno per un massimo di 60 giorni, fino a martedì 3 marzo 2026, offrendo a cittadine, cittadini e visitatori un periodo favorevole per gli acquisti di inizio anno.“I saldi rappresentano un momento importante. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
