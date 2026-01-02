Al via i saldi invernali in Emilia-Romagna L' assessora Frisoni | Un’occasione per sostenere il commercio

Da riminitoday.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 3 gennaio, in Emilia-Romagna, iniziano i saldi invernali, validi fino al 3 marzo 2026. Questa iniziativa, sostenuta dall’assessora Frisoni, rappresenta un’opportunità per i consumatori di effettuare acquisti a prezzi ridotti, favorendo il commercio locale e offrendo un periodo di vantaggio per le spese di inizio anno. Gli sconti si protrarranno per un massimo di 60 giorni, coinvolgendo cittadini e visitatori della regione.

Partiranno da sabato (3 gennaio), i saldi invernali in Emilia-Romagna. Gli sconti proseguiranno per un massimo di 60 giorni, fino a martedì 3 marzo 2026, offrendo a cittadine, cittadini e visitatori un periodo favorevole per gli acquisti di inizio anno.“I saldi rappresentano un momento importante. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

al via i saldi invernali in emilia romagna l assessora frisoni un8217occasione per sostenere il commercio

© Riminitoday.it - Al via i saldi invernali in Emilia-Romagna. L'assessora Frisoni: “Un’occasione per sostenere il commercio”

Leggi anche: Saldi invernali: in Emilia-Romagna si parte il 3 gennaio

Leggi anche: Saldi invernali 2026, quando iniziano in Emilia-Romagna: tutto quello che c’è da sapere

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Saldi invernali 2026, oggi si parte: ecco cosa sapere; Saldi invernali 2026, quando iniziano in Emilia-Romagna: tutto quello che c’è da sapere; Saldi invernali 2026: date e regole degli sconti in Emilia-Romagna; Saldi invernali al via dal 3 gennaio in Emilia Romagna.

via saldi invernali emiliaSaldi invernali al via sabato 3 gennaio: in Emilia-Romagna giro d’affari da 410 milioni - Romagna, con aspettative positive anche per Rimini, dove il commercio di prossimità si prepara ad accogliere residenti e turisti in cerca di oc ... altarimini.it

via saldi invernali emiliaSaldi in Emilia-Romagna, 'la spesa media per cittadino è 145 euro' - Si prevede un giro d'affari di oltre 410 milioni per i saldi invernali, al via sabato 3 gennaio in Emilia- ansa.it

via saldi invernali emiliaDal 3 gennaio al via i saldi invernali in Emilia Romagna, tra sconti già anticipati e consumi in frenata - Ma c'è il rischio flop, tra portafogli vuoti, vendite anticipate ... ravennanotizie.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.