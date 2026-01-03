Maignan ha aperto al rinnovo col Milan | tutti i dettagli Sono giorni decisivi

Maignan ha aperto alla possibilità di rinnovare con il Milan, segnando una fase importante per il club e il portiere. Nei prossimi giorni si definiranno i dettagli di un eventuale prolungamento, che potrebbe consolidare la presenza del francese in rossonero. La situazione resta in evoluzione, e le decisioni finali saranno determinanti per il futuro dell’estremo difensore e della squadra.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Mike Maignan ha aperto al rinnovo e sarebbe intenzionato ad accettare la proposta del Milan da 7 milioni complessivi @RadioRossonera x.com

Mike Maignan ha aperto al rinnovo di contratto. Adesso la palla passa al Milan. Ma partiamo dall’inizio, esattamente dall’estate, quando Maignan aveva trovato l’accordo con il Chelsea e chiesto la cessione al Milan. L’offerta è stata ritenuta bassa dal Milan, ch - facebook.com facebook

