Calciomercato Lazio assalto su Fabbian | nuovi contatti e trattativa che si scalda le ultime

La Lazio intensifica i contatti per Giovanni Fabbian, centrocampista del Bologna. Le trattative si fanno più concrete, con nuovi incontri e approfondimenti sulla possibile operazione di mercato. Il club biancoceleste valuta attentamente la situazione del giocatore, considerandolo una delle opzioni prioritarie per rinforzare il reparto mediano. La trattativa, ancora in fase di definizione, prosegue con attenzione e senza clamore.

Calciomercato Lazio, dialoghi riaperti: il centrocampista del Bologna torna un obiettivo concreto! Le ultimissime Giovanni Fabbian, centrocampista del Bologna, rimane uno degli obiettivi principali della Lazio, che continua a seguire da vicino la sua situazione in vista di un possibile trasferimento. Come riportato su X da Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore il club biancoceleste .

Lazio, previsti nuovi contatti per Fabbian. Resta in piedi anche il nome di Toth - La Lazio, dopo l'arrivo di Taylor, è alla ricerca di un altro centrocampista: proseguono in contatti per Fabbian; resta viva l'ipotesi Toth ... gianlucadimarzio.com

