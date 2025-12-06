Calciomercato Inter Tomas Palacios in uscita La situazione

È il vero oggetto misterioso nerazzurro delle ultime sessioni di calciomercato: una manciata di presenze nell’ Inter di Inzaghi, poi per Tomas Palacios il deludente prestito a Monza. E in questa stagione lo strappo al retto femorale della coscia sinistra. Calciomercato: l’Inter valuta la posizione di Tomas Palacios Come riporta oggi L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, Tomas Palacios in uscita. La situazione

