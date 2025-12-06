Calciomercato Inter Tomas Palacios in uscita La situazione

Ilprimatonazionale.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È il vero oggetto misterioso nerazzurro delle ultime sessioni di calciomercato: una manciata di presenze nell’ Inter di Inzaghi, poi per Tomas Palacios il deludente prestito a Monza. E in questa stagione lo strappo al retto femorale della coscia sinistra. Calciomercato: l’Inter valuta la posizione di Tomas Palacios Come riporta oggi L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

calciomercato inter tomas palacios in uscita la situazione

© Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, Tomas Palacios in uscita. La situazione

Altri contenuti sullo stesso argomento

calciomercato inter tomas palaciosPalacios e la sua richiesta all’Inter. Due possibili strade - Palacios è alle prese con un infortunio muscolare: sta cercando di evitare l'intervento perché vorrebbe lasciare Milano ... Scrive msn.com

calciomercato inter tomas palaciosInter, Palacios può tornare in Argentina a gennaio? Il punto, fra mercato e infortunio - Il difensore argentino è arrivato a Milano nel corso dell'ultima estate e dopo sei mesi. Secondo tuttomercatoweb.com

Mercato Inter, Palacios vuole andare via e l’ha già detto al presidente di questo club - Uno dei nomi in uscita in casa Inter è sicuramente Tomas Palacios: il difensore classe 2002, attualmente infortunato, non rientra nei piani di Cristian Chivu e a gennaio si cercherà di trovargli una ... Riporta fcinter1908.it

Inter, nuovo infortunio: Palacios out. Quanto sta fuori e quali partite - Tomas Palacios si è fermato e non sarà a disposizione di Cristian Chivu in vista della delicata e importantissima sfida che attende l’Inter in quel dello stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli ... Lo riporta calciomercato.com

calciomercato inter tomas palaciosPalacios ancora ai box dopo la ricaduta. L'obiettivo è curare la lesione in vista di gennaio: il punto - L’argentino infatti, dopo essere ritornato in gruppo nelle scorse settimane, ha poi subito una ricaduta dell’infortunio subito alla coscia ... Lo riporta msn.com

calciomercato inter tomas palaciosCalciomercato Cremonese, doppia idea per Nicola: c’è anche Ambrosino - Dopo un inizio di stagione al di sopra delle aspettative, la Cremonese ha rimediato ben 3 sconfitte ... Lo riporta fantamaster.it

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Inter Tomas Palacios