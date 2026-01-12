Calcio risultati serie A Genoa scatto salvezza

Dopo la ventunesima giornata di Serie A, il Genoa ottiene una vittoria fondamentale contro il Cagliari, con un risultato di 3-0, contribuendo a un importante scatto verso la salvezza. La classifica si aggiorna con diversi risultati significativi, tra cui il pareggio tra Inter e Napoli e le vittorie di Roma e Atalanta. Di seguito, il riepilogo completo delle partite e degli aggiornamenti sulla posizione delle squadre in campionato.

Roma, 12 gen. (askanews) – Questo il riepilogo dei risultati e la classifica di serie A dopo Genoa-Cagliari 3-0 Ventesima giornata: Como-Bologna 1-1, Udinese-Pisa 2-2, Roma-Sassuolo 2-0, Atalanta-Torino 2-0, Lecce-Parma 1-2, Fiorentina-Milan 1-1, Verona-Lazio 0-1, Inter-Napoli 2-2, Genoa-Cagliari 3-0, ore 20.45 Juventus-Cremonese. Classifica: Inter 43, Milan 40, Roma, Napoli 39, Juventus 36, Como 34, Atalanta 31, Lazio 28, Bologna 27, Udinese 26, Sassuolo, Torino 23, Cremonese 22, Parma 21, Cagliari, Genoa 19, Lecce 17, Fiorentina 14, Verona, Pisa 13. Recuperi: mercoledì 14 gennaio ore 18.30 Napoli-Parma, ore 20.

