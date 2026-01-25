Calcio Napoli sconfitta 3 – 0 con la Juventus a Torino | disfatta azzurra

Il Calcio Napoli ha perso 3-0 contro la Juventus a Torino, con reti di David e Yldiz. La partita si è conclusa con una sconfitta per gli azzurri, evidenziando alcune difficoltà nella trasferta. Una prestazione che richiederà analisi e riflessioni per migliorare nel prosieguo del campionato.

Calcio Napoli. Sconfitta degli azzurri in trasferta a Torino con la Juve: 3 - 0 con gol di David e Yldiz. Ennesimo risultato negativo per il Calcio Napoli in questo gennaio terribile. 2 a 0, gol di David, Yldiz e Kostic, contro un Juventus più in palla ma che non da mai l'impressione di essere superiore agli azzurri se non nel finale, dopo aver trovato il raddoppio. La Partita. Conte deve fare i conti con gli ennesimi infortuni di una stagione da incubo sotto questo punto di vista. Gli ultimi forfait sono di Mazzocchi e Milinkovic Savic, con il ritorno di Meret dal primo minuto anche lui dopo mesi di infortunio. 🔗 Leggi su 2anews.it

Calcio: non basta il gol del 2009 Arena, la Roma esce sconfitta per 3-2 dal Torino in Coppa ItaliaNel match degli ottavi di Coppa Italia, la Roma di Gasperini si è confrontata con il Torino, uscendo sconfitta per 3-2 allo Stadio Olimpico.

NAPOLI, SCOPPIA LA RIVOLTA DE LAURENTIIS SFIDA LA FIGC

Argomenti discussi: Champions: Atalanta-Athletic Bilbao 2-3 e Juventus-Benfica 2-0 - Atalanta-Athletic Bilbao 2-3; Riepilogo Champions League: un punto per il Napoli, l'Inter si arrende all'Arsenal; Champions League, Atalanta-Athletic Bilbao 2-3 e Juventus -Benfica 2-0. Obiettivo prime otto a rischio per gli orobici, eliminazione diretta conquistata per i bianconeri Ieri Inter sconfitta in casa e Napoli pareggio in Danimarca. Tutti gli aggiornamenti su Rainew; Inter, Juventus e Atalanta: quanto vale la qualificazione agli ottavi?.

Pagina 3 | Juve, McKennie riprende fiato: come sta. La rivoluzione di Spalletti in 49 giorni da Napoli al NapoliDal ko del Maradona al ritorno contro i campioni d’Italia: i bianconeri hanno trovato la quadra. Le condizioni del jolly statunitense e le possibili scelte dell'allenatore ... tuttosport.com

Serie A: Di Lorenzo evita la sconfitta del Napoli, col Verona è 2-2I campioni d'Italia rischiano un'altra Caporetto contro Zanetti, finendo in svantaggio di due gol, ma strappano un pari ... sportmediaset.mediaset.it

Calcio: Napoli; Neres va a Londra per operarsi alla caviglia. Conte perde l'esterno brasiliano che sarà fermo per due mesi dopo l'intervento #ANSA x.com

#Juventus-#Napoli calcio d'inizio alle 18.00. LIVE su AreaNapoli.it dalle 16.00. Le tue sensazioni sul match - facebook.com facebook