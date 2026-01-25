Dopo le recenti nevicate, il manto di circa venti centimetri ha consolidato il fondo per sciare, offrendo condizioni favorevoli per gli appassionati. Il nostro Appennino si è risvegliato ieri mattina sotto uno strato di neve, creando un ambiente ideale per le attività invernali e valorizzando il paesaggio montano.

Il nostro Appennino si è risvegliato ieri mattina sotto un manto bianco che riporta entusiasmo tra gli amanti della montagna. Negli ultimi giorni, e anche nella nottata fra venerdì e sabato, il comprensorio sciistico di Abetone Cutigliano ha visto cadere una ventina di centimetri di neve fresca, dando nuovo slancio alla stagione invernale e migliorando le condizioni delle piste. Le nevicate, seppure non eccezionali in termini di accumulo assoluto, hanno creato il classico paesaggio invernale: boschi imbiancati, vallate avvolte dai fiocchi e una coltre bianca che si estende fin sulle strade delle quote montane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caduti venti centimetri di neve. E il fondo per sciare si consolida

Leggi anche: In poche ore sulla provinciale sono caduti 25 centimetri di neve

Leggi anche: Altri 20 centimetri di neve caduti in Campigna. Continua l'allerta per rischio frane sull'entroterra

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Vuoi finalmente imparare e migliorare a sciare davvero

Argomenti discussi: Caduti venti centimetri di neve. E il fondo per sciare si consolida; Nel 2027 si torna a sciare in Campigna, ma non basta. Legambiente: Serve un accordo di programma per rilanciare il comprensorio; Neve in valle Staffora, mezzi di spazzamento in azione al Brallo; Meteo, in Piemonte è cominciata un'altra nevicata: già caduti 30 centimetri di neve e proseguirà per giorni.

Caduti venti centimetri di neve. E il fondo per sciare si consolidaLa combinazione fra manto naturale e condizioni termiche rigide ha creato percorsi buoni in tutto il comprensorio. Le previsioni indicano possibile instabilità e ulteriori nevicate, soprattutto alle q ... lanazione.it

In Piemonte caduti 50-70 centimetri di neve in quota, pericolo valanghe(ANSA) - TORINO, 20 GEN - In Piemonte le condizioni meteorologiche sono migliorate, ma il pericolo valanghe resta marcato. Con il vento proveniente da est, informa l'Arpa (Agenzia regionale per la pro ... msn.com

ATTENZIONE Durante la notte diversi alberi, a causa del forte vento, sono caduti ed in questo momento ostruiscono e/o limitano la viabilità su alcune strade (provinciali o secondarie) In questo momento gli interventi sono già in corso. INVITIAMO I CITTADINI A facebook