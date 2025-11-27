Altri 20 centimetri di neve caduti in Campigna Continua l' allerta per rischio frane sull' entroterra

Sono circa venti i centimetri di neve caduti nella nottata tra mercoledì e giovedì sul crinale forlivese. I fiocchi bianchi si sono spinti anche a quote più basse, imbiancando nuovamente il passo del Muraglione, dove sono entrati in azione anche i mezzispargisale e spazzaneve. Le precipitazioni. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Altri 20 centimetri di neve caduti in Campigna. Continua l'allerta per rischio frane sull'entroterra

Argomenti simili trattati di recente

Meteo. Montefeltro, torna la neve: previsti altri 25 centimetri di accumulo sul monte Carpegna - facebook.com Vai su Facebook

Ancora neve nella notte in Trentino, caduti fino a 20 centimetri. Nelle ultime 24 ore sono caduti mediamente 5-15 centimetri #ANSA Vai su X

Prima neve in Trentino, nessuna criticità. Un albero caduto a Trento - 15 centimetri di neve, con un massimo di 20 centimetri registrato a Malga Bissina. Si legge su rainews.it

“L’ADIGE.IT” * TERRITORI: «ANCORA NEVE NELLA NOTTE IN TRENTINO, CADUTI FINO A 20 CENTIMETRI. MA NEL POMERIGGIO MIGLIORA» - Ancora neve nella notte in Trentino, caduti fino a 20 centimetri. Secondo agenziagiornalisticaopinione.it

Meteo: Cuneo, notte di neve, caduti oltre 20 cm in città e in provincia, il video - CUNEO — La provincia di Cuneo si è svegliata sotto un manto candido e inaspettato: una nevicata molto intensa ha interessato l’intero territorio, portando accumuli abbondanti anche nei fondovalle. Secondo ilmeteo.it