Altri 20 centimetri di neve caduti in Campigna Continua l' allerta per rischio frane sull' entroterra

Forlitoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono circa venti i centimetri di neve caduti nella nottata tra mercoledì e giovedì sul crinale forlivese. I fiocchi bianchi si sono spinti anche a quote più basse, imbiancando nuovamente il passo del Muraglione, dove sono entrati in azione anche i mezzispargisale e spazzaneve. Le precipitazioni. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

