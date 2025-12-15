in rete guarneri e messaggi ospitaletto vede la luce bis con la pro vercelli

L'Ospitaletto ottiene una vittoria importante contro la Pro Vercelli, consolidando la propria posizione in classifica. La partita, giocata con determinazione e passione, ha visto i padroni di casa conquistare tre punti fondamentali per il proseguo del campionato. Una vittoria che rafforza il morale della squadra e il legame con il proprio pubblico.

OSPITALETTO (Brescia) Con cuore e attenzione l’Ospitaletto conquista tre punti fondamentali con Pro Vercelli. La squadra Quaresmini, con un gol per tempo, costringe alla resa le bianche casacche e conquista una vittoria che la porta fuori della zona playout. Un passo in avanti prezioso per la matricola arancione, che ha messo in mostra una prova sempre al massimo della concentrazione, senza incappare in quegli errori che finora hanno rallentato il percorso dei franciacortini. Avvio molto deciso dei padroni di casa, che si rendono minacciosi con Messaggi e Gobbi, ma gli ospiti non stanno certo a guardare e pungono a loro volta con Akpa Akpro. Sport.quotidiano.net

SERIE C SKY WIFI 25/26 | OSPITALETTO FRANCIACORTA - PRO VERCELLI 2-0: gli highlights

